Çorum'un Osmancık İlçesi'nde geçen D-100, E-80 Karayolu'nun kenarında bulunan aydınlatma lambası alev alıp böyle yandı.
Osmancık ilçesi D-100, E-80 Karayolundaki aydınlatma direğindeki lambalardan biri bir anda alev alıp yanmaya başladı. Ömer Derindere Bulvarında meydana gelen olayda sokak aydınlatmasındaki lambalardan biri yandı. Yanan lamba alevlerle birlikte çam ağaçlarının bulunduğu orta refüje düşünce paniğe neden oldu. Vatandaşlar yanan aydınlatma lambasının karayolundan geçen araçların üzerine düşmesinden endişe ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Osmancık Belediyesi'ne ait İtfaiye ekipleri yanan aydınlatma lambasına müdahale ederek söndürdü. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Aydınlatma Lambası Alev Aldı - Son Dakika
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye yönlendirilerek 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Ankara'da yaşanan olayda, geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kadının kardeşi, saldırganın planlı bir şekilde hareket ettiğini ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.
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