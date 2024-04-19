Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Aydınlatma Lambası Alev Aldı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Aydınlatma Lambası Alev Aldı

Çorum\'un Osmancık İlçesi\'nde Aydınlatma Lambası Alev Aldı

Osmancık ilçesinde D-100, E-80 Karayolu kenarındaki aydınlatma lambası aniden alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

19.04.2024 17:31  Güncelleme: 17:40
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Çorum'un Osmancık İlçesi'nde geçen D-100, E-80 Karayolu'nun kenarında bulunan aydınlatma lambası alev alıp böyle yandı.

Osmancık ilçesi D-100, E-80 Karayolundaki aydınlatma direğindeki lambalardan biri bir anda alev alıp yanmaya başladı. Ömer Derindere Bulvarında meydana gelen olayda sokak aydınlatmasındaki lambalardan biri yandı. Yanan lamba alevlerle birlikte çam ağaçlarının bulunduğu orta refüje düşünce paniğe neden oldu. Vatandaşlar yanan aydınlatma lambasının karayolundan geçen araçların üzerine düşmesinden endişe ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Osmancık Belediyesi'ne ait İtfaiye ekipleri yanan aydınlatma lambasına müdahale ederek söndürdü. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Aydınlatma Lambası Alev Aldı - Son Dakika

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