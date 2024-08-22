Çorum\'un Osmancık ilçesinde çıkan gübre yangını kontrol altına alındı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan gübre yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çay Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle gübre yangını çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkan yangın Adatepe Ormanlık alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM