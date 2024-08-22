Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan gübre yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan gübre yangını kontrol altına alındı

Çorum\'un Osmancık ilçesinde çıkan gübre yangını kontrol altına alındı

Çay Mahallesi'nde çıkan gübre yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.08.2024 18:10  Güncelleme: 18:12
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Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan gübre yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çay Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle gübre yangını çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkan yangın Adatepe Ormanlık alanına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan gübre yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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