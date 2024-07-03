Çorum\'un Osmancık ilçesinde çıkan örtü yangınında birçok ağaç zarar gördü

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Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan örtü yangını korkuttu. Yangında birçok ağaç zarar gördü.

Yangın, akşam üzeri Osmancık'a bağlı Akören Köyü, Çay yolu mevkiinde çıktı. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan örtü yangını kısa sürede büyüyerek köyün arazilerine doğru devam etti. İhbar üzerine bölgeye Osmancık Belediyesi İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Söndürme işleminin ardından soğutma çalışması yapıldı.

Köy sakinlerini korkutan örtü yangınında çeşitli türden ağaçlar da zarar gördü. - ÇORUM