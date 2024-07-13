Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

Çorum\'un Osmancık ilçesinde minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüs, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

13.07.2024 13:42
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Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık- Dodurga Karayolu Ağıroğlan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzzet Sağır yönetimindeki 09 ES 329 plakalı minibüs, yağış nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 8 metre yükseklikten yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi. Kazada sürücü İzzet Sağır (60) ile yanında yolcu olarak bulunan Yaşare Sağır (61) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğday tarlasına devrilen minibüs vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kasayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'un Osmancık ilçesinde minibüs devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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