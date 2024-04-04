Çorum\'un Sungurlu ilçesinde boş bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde boş bir dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Sungurlu ilçesi Akçakent Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, market olarak kullanılan boş dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında dükkan kullanılmaz hale geldi. - ÇORUM
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın 5. duruşmasında, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kayınbiraderi Süleyman Çoban ise 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Figen Çoban'ın kayınvalidesi H.Ç.'nin ise beraatine karar verdi.
Afyonkarahisar'da aranması bulunan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ö.K ve İ.Ç isimli hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Suriye uyruklu Rami J. (30), dini nikah ile evlendiği Amal K. (17) ile birlikte kaçak yollarla İnegöl'e gitmek üzere Mersin'den yola çıktı. İnegöl girişinde yapılan polis kontrolünde sahte oturma izinleri tespit edilen çift gözaltına alındı ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Afyonkarahisar il Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde 56 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu ile 2 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. ve A.A. isimli şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada eritilmiş kağıt uyuşturucu, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı ikamette yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, lüks marka 2 araçla 14 Suriye uyruklu göçmeni illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisi, seyir halindeki aracın motor kısmına oturup arızayı bulmaya çalışırken amatör kameraya yansıyan tehlikeli anlar yaşadı. Tamirci, motor kısmında metrelerce seyretti.
Güngören'de yaşanan bir olayda, yaya ve taksi şoförü arasında çıkan geçiş hakkı tartışmasında, taksi şoförü tarafından darp edilen yayayı yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.
Arnavutköy'de gerçekleşen muhtarlık seçimi sırasında çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çatışmayla ilgili 9 şüpheliyi yakaladı ve 4 şüpheli tutuklandı.
Kilis'in Bilal Habeş Mahallesi Karataş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, S.V. idaresindeki otomobil ile Z.T. yönetimindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Z.T. ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi. Yaralı, ambulans ile Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.
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