Çorum\'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde, A.G.'ye ait iki katlı evin birinci katında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM