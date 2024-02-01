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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Çorum\'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 17:53  Güncelleme: 18:06
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde, A.G.'ye ait iki katlı evin birinci katında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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