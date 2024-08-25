Çorum\'un Sungurlu ilçesinde trafik kazası: 4 yaralı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Çiftlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Ö. yönetimindeki 55 BOM 85 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Enver Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Gülçin Ö., Feryal Ö. ve Hilal Ö. yaralandı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM