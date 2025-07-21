CTE: 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika
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CTE: 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır

CTE: 200\'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır
21.07.2025 16:40
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin TCK'nın 220. maddesinin 6. fıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle 'Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM'nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahkûm olan 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bazı basın yayın mecralarında yer alan; Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TCK'nın 220. maddesinin 6. fıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle "Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM'nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahkûm olan 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"İLGİLİ KANUN MADDELERİNİN İPTALİ NEDENİYLE 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİR"

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türk Ceza Kanunu'nun 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümler, Anayasa Mahkemesi'nin 5/11/2024 tarihli, 2024/189 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karar 09.07.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, kararın yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren; ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır'da 15 kişi tahliye edilmiştir. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece dezenformasyon niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şu şekilde;

CTE: 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır
Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa CTE: 200'ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır - Son Dakika

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