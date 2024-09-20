Cübbeli Ahmet Hoca'ya Saldırı Soruşturmasında Yetkisizlik Kararı - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'ya Saldırı Soruşturmasında Yetkisizlik Kararı

Cübbeli Ahmet Hoca'ya saldırı olayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlikle Küçükçekmece'ye gönderildi.

20.09.2024 22:12
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı olayına ilişkin 'basit yaralama' suçundan yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verildi. Dosya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Küçükçekmece'de 7 Eylül 2024'de bir açılış programı çıkışında 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye bir şahıs saldırıda bulundu. Konunun terörle bağlantılı olma şüphesine karşın soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu suçun 'basit yaralama' yönünden Küçükçekmece'de işlendiği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

Program bitiminde sözlü ve fiziki saldırıda bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından verilen yetkisizlik kararında, olay tarihinde Küçükçekmece'de Şifahane Medresesi'nin açılışının olduğu, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de bu açılışa katıldığı ve program bitiminde Ali A. isimli şahsın, Ünlü'ye aracına bineceği sırada sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunduğu aktarıldı.

Dosya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

Verilen kararda, olayın ardından terör bağlantısı olabilme şüphesine karşın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı, şüpheli Ali A.'nın söz konusu 'basit yaralama' suçunu Küçükçekmece'de işlediği gerekçesiyle yer itibariyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verildiği kaydedildi. Başsavcılıkça 'basit yaralama' suçu yönünden dosya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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