Cübbeli Ahmet\'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün vaazları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak kadın erkek ilişkileri hakkındaki yorumları gündem olan Cübbeli Ahmet sosyal medyada gündem oldu.

Aşk acısı çekenlere seslenen Cübbeli Ahmet'in "Manyak mısın nesin ya? Karı mı yok memlekette? Bin kat iyisini bulursun. Sana bir dua öğreteyim. 'Onun gibi bulamam ki' diyor. Bırak onu ya. Seni sevmiyorsa sen de onu sevme." diye konuşması tepki çekti.

"KARI MI YOK MEMLEKETTE?"

Kurduğu cümlelerle eleştiri oklarının hedefi olan Cübbeli Ahmet, aşk acısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başına ne iş açıyorsun? Sevgilim beni terk etti. Tövbe ya Rab. Manyak mısın nesin ya? Karı mı yok memlekette? Bin kat iyisini bulursun. Sana bir dua öğreteyim. 'Onun gibi bulamam ki' diyor. Bırak onu ya. Seni sevmiyorsa sen de onu sevme. Sev seni seveni, Hak ile yeksan ise. Sevme seni sevmeyeni, Mısır'a sultan ise. Bırak. Bir karı için intihar eden daha manyak adam dünyada kim olabilir? Veya erkek için. Kadın da erkeğe aşık oluyor. Böyle de var. Platonik aşk diyorlar. Adamın haberi yok karı burada kendini asıyor. Ulan adamın haberi yok senin onu sevdiğinden."