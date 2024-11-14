Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti

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Cübbeli Ahmet'in vaazları gündem olmaya devam ediyor. Kadın erkek ilişkileri hakkındaki konuşmaları dikkat çeken Cübbeli Ahmet'ten aşk acısı çekenlere tavsiye geldi. Cübbeli Ahmet, ''Karı mı yok memlekette? Bin kat iyisini bulursun. Sana bir dua öğreteyim.'' sözleri sosyal medyada viral oldu.

14.11.2024 09:13
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün vaazları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak kadın erkek ilişkileri hakkındaki yorumları gündem olan Cübbeli Ahmet sosyal medyada gündem oldu.

Aşk acısı çekenlere seslenen Cübbeli Ahmet'in "Manyak mısın nesin ya? Karı mı yok memlekette? Bin kat iyisini bulursun. Sana bir dua öğreteyim. 'Onun gibi bulamam ki' diyor. Bırak onu ya. Seni sevmiyorsa sen de onu sevme." diye konuşması tepki çekti.

"KARI MI YOK MEMLEKETTE?"

Kurduğu cümlelerle eleştiri oklarının hedefi olan Cübbeli Ahmet, aşk acısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Başına ne iş açıyorsun? Sevgilim beni terk etti. Tövbe ya Rab. Manyak mısın nesin ya? Karı mı yok memlekette? Bin kat iyisini bulursun. Sana bir dua öğreteyim. 'Onun gibi bulamam ki' diyor. Bırak onu ya. Seni sevmiyorsa sen de onu sevme. Sev seni seveni, Hak ile yeksan ise. Sevme seni sevmeyeni, Mısır'a sultan ise. Bırak. Bir karı için intihar eden daha manyak adam dünyada kim olabilir? Veya erkek için. Kadın da erkeğe aşık oluyor. Böyle de var. Platonik aşk diyorlar. Adamın haberi yok karı burada kendini asıyor. Ulan adamın haberi yok senin onu sevdiğinden."

Cübbeli Ahmet\'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti

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Son Dakika 3.Sayfa Cübbeli Ahmet'in aşk acısı çekenlere tavsiyesi tepki çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abdullah Çelik:
    Soytarı 9 27 Yanıtla
  • celal doğan:
    Hoca haklı sevmeyeni niye seviyon bide gidip öldürüyorsun sonra 26 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Adamın dibi, seviliyosun yiğid 19 9 Yanıtla
  • Kont Almasi:
    Aslında Haydar Dümen in yokluğunu Cübbeli ile doldurabiliriz 1 4 Yanıtla
  • Murat:
    S.Demirtaşın yaverleri laik CHP'lilerin zoruna gitmiş hocanın konuşması.!! Adam yüzde yüz doğru konuşmuş.!! Kavga, cinayet olacağına ayrıl daha iyi olmuyor ise.! Zorlamanın bir anlamı yok 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    şu tarikatları kapatın hap menfaat için çalışıyorlar bu ne ya milyarlar dönüyor 1 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Konuşma üslubuna dikkat etmek gerekir. Sonuçta seni de doğuran bir kadın. 0 0 Yanıtla
  • Ramo:
    hoca dosdoğru konuşmuş bir tarafta sevgisinden yanıyor tutuşuyor bir taraf armudun iyisini yiyene gidiyor vur tekmeyi gitsin karşı cinsten insanmı kalmadı dünyada 0 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Arada bir doğru söylüyor bu konuda da doğruyu söylemiş. 0 0 Yanıtla
  • Turhallı:
    Gerçekleri söylemiş tepki gösterilecek ne var bunda 0 0 Yanıtla
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