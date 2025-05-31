Çubuk'ta Pazaryeri Yangını

Ankara'da pazaryeri yangını

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan pazaryerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Çubuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yer alan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edilirken korku dolu o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.