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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polis ve bin 573 aracın hizmete alım töreninde konuştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polis ve bin 573 aracın hizmete alım töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polisin göreve başlamasıyla bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde, 'İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir. İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahip' dedi. - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polis ve bin 573 aracın hizmete alım töreninde konuştu
05.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polisin göreve başlamasıyla bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde, " İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir. İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahip" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güvenlik, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polis ve bin 573 aracın hizmete alım töreninde konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polis ve bin 573 aracın hizmete alım töreninde konuştu - Son Dakika
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