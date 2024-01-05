Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polis ve bin 573 aracın hizmete alım töreninde konuştu

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Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak•
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 bin 992 polisin göreve başlamasıyla bin 573 yeni aracın hizmete alım töreninde, " İstanbul'da görevli emniyet mensubumuz 56 bin 607'ye yükselmiştir. İstanbul'un güvenliği bizim için hayati öneme sahip" dedi. - İSTANBUL
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