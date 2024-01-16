Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız•
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede son 5 günde 114 hedef vuruldu, 78 terörist ise etkisiz hale getirildi. MİT, terör örgütlerine ait 60 kritik tesisi imha etti. Emniyet güçlerimiz ise terörle iltisaklı 465 kişiyi gözaltına almıştır."
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