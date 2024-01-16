 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 5 günde terörle mücadele kapsamında 114 hedefin vurulduğunu ve 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MİT, terör örgütlerine ait 60 kritik tesisi imha ederken, emniyet güçleri ise terörle iltisaklı 465 kişiyi gözaltına aldı.

16.01.2024 - 19:44,  Güncelleme: 19:46
Abone Ol

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede son 5 günde 114 hedef vuruldu, 78 terörist ise etkisiz hale getirildi. MİT, terör örgütlerine ait 60 kritik tesisi imha etti. Emniyet güçlerimiz ise terörle iltisaklı 465 kişiyi gözaltına almıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Millî İstihbarat Teşkilatı, Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:28:55. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelede 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement