Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Kadın Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Kadın Gözaltına Alındı

İstanbul'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret eden Banu Ö. isimli kadın, gözaltına alındı. Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımlar nedeniyle işleme alındı.

26.03.2025 22:28  Güncelleme: 22:32
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İstanbul'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kadın gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk ve terör soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına yönelik hakaretlerde bulunan Banu Ö. isimli (40) kadın, Beykoz'daki evinde gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesinin ardından şüpheli Banu Ö., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika

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