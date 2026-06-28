Cunda Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Cunda Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Cunda Adası\'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
28.06.2026 01:30  Güncelleme: 01:32
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Arka Deniz mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı evlerin bahçelerine ulaşan alevler kısa süreli paniğe neden oldu, soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası Arka Deniz mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Cunda Adası Arka Deniz bölgesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bazı evlerin bahçelerine kadar ulaştı ve bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 6 arazöz, çok sayıda itfaiye personeli, orman işçisi ve Ayvalık Belediyesi ekipleri, yangına karadan yoğun şekilde müdahale etti. Çalışmalara çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Cunda Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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