Çuval Hırsızlığı Ünye'de Kameralara Yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çuval Hırsızlığı Ünye'de Kameralara Yansıdı

Çuval Hırsızlığı Ünye\'de Kameralara Yansıdı

Ünye'de yaşlı bir adamın elektrik faturasını ödemek için bıraktığı çuvallar, bisikletli hırsızca çalındı.

23.11.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşlı bir vatandaşın elektrik faturasını ödemek için gittiği iş yeri önüne bıraktığı boş çuvallar, bisikletli bir şahıs tarafından saniyeler içerisinde çalındı.

Olay, Çamurlu Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaşlı bir vatandaş, cadde üzerinde bulunan elektrik faturası ödeme merkezine girdiği sırada elinde bulunan bağlı çuvalları iş yerinin önüne koydu. Bu sırada saniyeler sonrası kaldırım üzerinde bisikletiyle hareket halinde olan başka biri, iş yeri önündeki bağlı çuvalları gördü. İş yeri önüne yavaşça yaklaşarak çuvalları inceleyen şahıs, hızlıca alarak bisikletine binmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaşlı adamın elektrik faturası için iş yerine girdiği görüntülerde, şahsın hızlıca bisikletiyle gelerek çuvalı incelemesinin ardından alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Elektrik faturasını yatırmak isteyen yaşlı adamın araştırması üzerine çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle hırsızlık olayının yaşandığı öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA

Elektrik Faturası, Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, ordu, Ünye, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çuval Hırsızlığı Ünye'de Kameralara Yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Çuval Hırsızlığı Ünye'de Kameralara Yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.