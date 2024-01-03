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D-100'de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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D-100'de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 kara yolunda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil takla attı. Otomobilin bariyerleri aşarak ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

03.01.2024 - 01:34,
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D-100'de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Bariyerleri aşarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Serdivan ilçesi Beşköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan H.Y. kontrolündeki 34 CVP 84 plakalı otomobil, yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil bariyerleri de aşarak takla attı. Ters dönen otomobilin içerisinde yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralı sürücü H.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

D-100\'de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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Serdivan, Sakarya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa D-100'de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100'de bariyerleri aşan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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