D-100'de ilginç kaza: Otomobil bariyerlerin üzerinde sürüklenerek asılı kaldı - Son Dakika
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D-100'de ilginç kaza: Otomobil bariyerlerin üzerinde sürüklenerek asılı kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü fren yaparken kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı ve metrelerce yan şekilde sürüklendi. Kazayı yaşayan sürücü, bariyerlerde asılı kalan aracın etkisiyle şok olduğunu belirtti. Kazada yaralanan olmazken, sadece travma yaşayan sürücü ve annesi tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

14.05.2024 22:30
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D-100'de ilginç kaza: Otomobil bariyerlerin üzerinde sürüklenerek asılı kaldı

Otomobil sürücüsü: "Ne olduğunu ben de anlamış değilim, şoktayım"

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda iddiaya göre önüne çıkan tıra çarpmamak için fren yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlerin üzerinde yan şekilde metrelerce sürüklendi. Bariyerlerde asılı kalan ve kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü yaşadığı ilginç kazayı, "Bariyerlerde yan şekilde durmasının etkisindeyim, gerçekten şoktayım" sözleriyle anlattı.

Kaza, D-100 kara yolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Düzce istikametinde ilerlemekte olan 41 F 4199 plakalı otomobil sürücüsü Ersin Göçer, önüne aniden çıkan tıra çarpmamak için fren yaptığı esnada kontrolden çıktı. Bariyerlere çıkan otomobil, metrelerce yan bir şekilde sürüklendi.

Meydana gelen ilginç kazayı anlatan otomobil sürücüsü Ersin Göçer, "Ne olduğunu ben de anlamış değilim, tır birden önüme çıktı ve frene bastım. Ardından aracımın kontrolden çıkarak bariyerlerde yan şekilde durmasının etkisindeyim, gerçekten şoktayım. Araçta annem ve ben vardım. Çok şükür ikimizde de bir şey yok. Sadece travma yaşadığı için tedbir amaçlı hastaneye götürüldü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-100'de ilginç kaza: Otomobil bariyerlerin üzerinde sürüklenerek asılı kaldı - Son Dakika

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