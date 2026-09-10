D-100'de yolcu otobüsü otomobili sıkıştırdı, sürücü frenle kurtuldu - Son Dakika
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D-100'de yolcu otobüsü otomobili sıkıştırdı, sürücü frenle kurtuldu

D-100\'de yolcu otobüsü otomobili sıkıştırdı, sürücü frenle kurtuldu
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Kocaeli'de D-100 kara yolu Dilovası rampa mevkiinde yolcu otobüsünün şerit değiştirirken otomobili sıkıştırdığı anlar araç kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü son anda fren yaparak muhtemel çarpışmadan kurtuldu.

Kocaeli'de seyir halindeki yolcu otobüsünün şerit değiştirirken bir otomobili sıkıştırdığı anlar araç kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü, son anda fren yaparak kazadan kurtuldu.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Dilovası rampa mevkiinde ilerleyen otomobilin sağında tır, solunda ise Tokat Seyahat firmasına ait 60 BD 803 plakalı yolcu otobüsü bulunuyordu. Şerit değiştiren otobüsün otomobilin bulunduğu alana doğru yönelmesi üzerine sürücü ani fren yaptı. Tır ile otobüs arasında kalan otomobil, sürücünün müdahalesiyle muhtemel çarpışmadan kıl payı kurtuldu.

Yaşanan tehlikeli anlar otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Tokat Seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün şerit değiştirirken otomobili sıkıştırdığı, sürücünün ise fren yaparak çarpışmayı önlediği görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Dilovası, Kocaeli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de yolcu otobüsü otomobili sıkıştırdı, sürücü frenle kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100'de yolcu otobüsü otomobili sıkıştırdı, sürücü frenle kurtuldu - Son Dakika
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