D-100 Karayolu'nda Avcılar İstikametine Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil - Son Dakika
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D-100 Karayolu'nda Avcılar İstikametine Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil

D-100 Karayolu\'nda Avcılar İstikametine Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil

D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

28.08.2024 18:50
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D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametine seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, D-100 Karayolu Avcılar istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdadi Mahmut yönetimindeki 06 NZ 035 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle arıza verdi. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, kontağı çevirince otomobil motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken sürücü sürücü araçtan uzaklaştı. Yangın sırasında ufak çaplı patlamalar olduğu da görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobili gören bir beton mikseri sürücüsü, yolda durarak yanan aracı söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol kenarındaki otlara sıçrayan yangını söndürürken araçta ise soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Yanan aracın sürücüsü İdadi Mahmut olaya ilişkin "Kontağı çevirince aniden alevlendi. Aracımın kaskosunu da yaptırmadık. Aracım gitti üzüldüm. Çocukları dershaneye bırakıp eve gidecektim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-100 Karayolu'nda Avcılar İstikametine Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100 Karayolu'nda Avcılar İstikametine Seyir Halindeyken Alev Alan Otomobil - Son Dakika
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