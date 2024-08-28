D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı: Yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı: Yanan araç kullanılamaz hale geldi

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D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametine seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Büyük çaplı maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın D-100 Karayolu Avcılar istikametine meydana geldi.

28.08.2024 20:23
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D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı: Yanan araç kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL - D-100 Karayolu'nda Avcılar istikametine seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Büyük çaplı maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın D-100 Karayolu Avcılar istikametine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İdadi Mahmut yönetimindeki 06 NZ 035 plakalı otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle arıza verdi. Aracını emniyet şeridine çeken Mahmut, kontağı çevirince otomobil motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürken sürücü Mahmut araçtan uzaklaştı. Yangın sırasında ufak çaplı patlamalar olduğu da görüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan alev alev yanan otomobili gören bir beton mikseri sürücüsü, yolda durarak yanan aracı söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol kenarındaki otlara sıçrayan yangını söndürürken araçta ise soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Yanan aracın sürücüsü İdadi Mahmut olaya ilişkin "Kontağı çevirince aniden alevlendi. Aracımın kaskosunu da yaptırmadık. Aracım gitti üzüldüm. Çocukları dershaneye bırakıp eve gidecektim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı: Yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-100 Karayolu'nda bir otomobil alev alev yandı: Yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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