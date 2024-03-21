D-650'de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı - Son Dakika
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D-650'de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan hafriyat tırı karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Tırın kupası ayrılırken dorsesi bariyerlere asılı kaldı ve sürücü yaralandı. Kazanın etkisiyle D-650 kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

21.03.2024 19:46  Güncelleme: 19:50
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D-650'de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı

Kontrolden çıktı, beton bariyerleri aşarak karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafriyat tırı bariyerlere çarptı. Kupası kopan ve dorsesi bariyerlere asılı kalan tırın sürücüsü kazada yaralandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölge dronla havadan da görüntülendi.

Doğançay Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Geyve istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 54 BM 670 plakalı hafriyat tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle tırın kupası gövdeden ayrılarak yol kenarındaki fabrikanın bahçesine devrildi, dorsesi ise bariyerlerde asılı kaldı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Faciadan dönülen kaza neticesinde D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerce kazaya ilişkin inceleme başlatılırken kaza yeri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-650'de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: D-650'de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı - Son Dakika
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