D-650'de feci kaza: Kupası kopan tırın dorsesi bariyerlerde asılı kaldı
Kontrolden çıktı, beton bariyerleri aşarak karşı şeride geçti: Faciadan dönüldü
SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafriyat tırı bariyerlere çarptı. Kupası kopan ve dorsesi bariyerlere asılı kalan tırın sürücüsü kazada yaralandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölge dronla havadan da görüntülendi.
Doğançay Mahallesi mevkii Adapazarı istikametinde meydana gelen kazada, Geyve istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 54 BM 670 plakalı hafriyat tırı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle tırın kupası gövdeden ayrılarak yol kenarındaki fabrikanın bahçesine devrildi, dorsesi ise bariyerlerde asılı kaldı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Faciadan dönülen kaza neticesinde D-650 kara yolunun Adapazarı istikametinde kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerce kazaya ilişkin inceleme başlatılırken kaza yeri ve oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
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