D-650'de Zincirleme Kaza: 15 Yaralı - Son Dakika
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D-650'de Zincirleme Kaza: 15 Yaralı

D-650\'de Zincirleme Kaza: 15 Yaralı

Sakarya'da D-650 karayolunda 6 aracın karıştığı kazada 15 kişi hafif yaralandı, inceleme başladı.

11.12.2024 23:10
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D-650'de 6 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda tır, yolcu otobüsü, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ve otomobil olmak üzere toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sabah saatlerinde Sakarya- Bilecik D-650 karayolu Sakarya istikameti Nuruosmaniye Mahallesi mevkiinde Ş.B. idaresindeki 54 ABK 922 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan ve ani fren yaparak durmaya çalışan T.Ö.'nün kullandığı 34 HOG 264 plakalı yolcu otobüsüne, Ö.Ş. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 54 J 3008 plakalı midibüs arakadan çarptı. Beton blokların karşı şeride savrulması sebebiyle plakaları öğrenilemeyen bir tır ve iki otomobil de kazaya karıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada midibüste bulunan 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine dönerken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa D-650'de Zincirleme Kaza: 15 Yaralı - Son Dakika

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