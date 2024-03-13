Kastamonu'nun Daday ilçesinde 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. 2 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.B.Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Daday'da 5 ayrı suçtan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bir sürücünün olgun tavrı sayesinde büyümeden yatıştırıldı. Öfkeli sürücüyü yapıcı sözlerle sakinleştiren ve sarılarak teskin eden sürücü, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.
Konya'da, 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarptığı, 6 yayanın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Tutuklu otomobil sürücüsü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 52 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu çalışmalar kapsamında aranması bulunan 28 şahıs da yakalandı. Tutuklanan 10 şahıs ise adli mercilere sevk edildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 286 personel katılımıyla 66 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 adet ruhsatsız tabanca, 37 adet av tüfeği, 41 adet kuru sıkı tabanca ve diğer silah ve mühimmatlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen iki motosiklet kazasında bir sürücü yaralanırken, diğer sürücü başındaki kask sayesinde kazayı yara almadan atlattı. İlk kaza Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleşirken, ikinci kaza ise Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Kazaların ardından sürücüler arasında tartışma yaşandı.
Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 34 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 44 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, bin 947 araç sürücüsüne işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edildi ve 35 sürücü belgesi geri alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı suç örgütü, Kara Para Aklama, Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik suçlarıyla ilgili olarak düzenlenen operasyonlarla çökertildi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alınırken, mağdur edilen vatandaşlardan elde edilen 2 milyar TL değerindeki haksız kazanca da el konuldu. Bakan Yerlikaya da sosyal medya hesabından operasyonun başarısını paylaştı.
Düzce Belediyesi, valilikten gelen yazı üzerine şehir genelinde kullanımı yasak olan yerlerde asılı seçim afişlerini kaldıracak.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde yaşanan arbede sırasında babası tarafından silahla yaralanan 35 yaşındaki adam, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba, suçunu itiraf etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan beş yıldızlı turistik otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. İncekum Mahallesi'ndeki otelde çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Eyüpsultan'da bir kadının zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli, kadına olan borcunu tahsil etmek amacıyla onu evine çağırmış ancak anlaşamayınca alıkoymuş. Polis ekipleri, yapılan aramada uyuşturucu madde ve para da ele geçirdi. Tutuklanan şüpheli, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'uyuşturucu ticareti' suçlarından yargılanacak.
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