Dağ Keçisi Harput'ta Görüntülendi

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Koruma altındaki dağ keçisi ve yavruları Harput'ta görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında olan ancak genelde yüksek kesimlerde bulunan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü.

Kentte rakımın çok yüksek olduğu bölgelerde olduğu bilinen ve çok fazla görünmeyen dağ keçileri bu kez Elazığ merkeze 6 kilometre uzaklıkta bulunan Harput Mahallesi'ne kadar geldi. Burada bulunan Harput Mahallesi yakınlarına inen ve koruma altında bulunan dağ keçileri bir süre gezdikten sonra gözden kayboldu.

Dağ keçisi ve yavrularını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.