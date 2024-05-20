Dağda düşen kadın helikopterle kurtarıldı

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Dağda düşen kadın böyle kurtarıldı

-Helikopterli kurtarma operasyonu kamerada

HAKKARİ - Hakkari- Çukurca karayolu üzerinde asma asma yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ayağı kırılan 50 yaşındaki Gülizar Kaya, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hakkari-Çukurca Karayolunun Yıldız Dere Mevkiindeki asma köprüden Zap Suyu'nun karşı tarafına geçerek asma yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ayağı kırılan 50 yaşındaki Gülizar Kaya'nın yardımına; zor şartlarda vatan savunmasında görev alan Mehmetçik yetişti.

Yaralanan kadını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye

Jandarma Arama Kurtarma timi ile birlikte; AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, İtfaiye sevk edildi. Mehmetçik Gülizar Kaya'yı, sedye ile taşınması mümkün olmayan Zap suyu kenarındaki araziden gece görüşü ve vinç sistemi olan helikopter ile alarak, Hakkari Devlet Hastanesine yetiştirdi.

Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisinde hızlıca müdahalesi yapılmış olan ve hayati tehlikesi bulunmayan Gülizar Kaya'nın genel sağlık durumu iyi olmakla birlikte tetkik ve tedavisine başlanıldı.