Dağdan Düşen Vatandaş Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde sızgıla otu toplamak için dağlık alana çıkan vatandaş, kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık yaya ulaşımının ardından bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, 09.30 sıralarında Bucak ilçesine bağlı Beşkonak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P. isimli şahıs sızgıla otu toplamak amacıyla çıktığı dağlık alanda kayalıklardan düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların ulaşabildiği noktaya kadar ilerleyen ekipler, buradan yaklaşık 30 dakika yaya olarak ilerleyerek yaralı vatandaşa ulaştı. Bulunduğu yerden ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan A.P.'nin bilincinin açık olduğu öğrenildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.