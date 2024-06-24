Dağıstan'da Saldırılar: Can Kaybı 15'e Yükseldi - Son Dakika
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Dağıstan'da Saldırılar: Can Kaybı 15'e Yükseldi

Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda can kaybı 15'e yükseldi. Dağıstan Başkanı Sergey Melikov, saldırıda 15'ten fazla polis memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Operasyon sonucunda 6 saldırgan etkisiz hale getirildi. Bölgede 3 günlük yas ilan edildi ve tüm toplu etkinlikler iptal edildi.

24.06.2024 09:50
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Rusya'ya bağlı Dağıstan'da bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda can kaybı 15'e yükseldi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir sinagog, iki kilise ve bir polis kontrol noktasına düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında can kaybı artıyor. Dağıstan Başkanı Sergey Melikov, "Dağıstan'ın barış ve huzurunu savunan 15'ten fazla polis memuru bugünkü terör saldırısının kurbanı oldu" dedi. Saldırıda sivil kayıpların da olduğunu belirten Melikov, gece boyunca düzenlenen operasyonda 6 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Melikov, bölgede 3 günlük yas ilan eden bir kararname imzaladı. İmzalanan kararnameye göre 27 Haziran tarihine kadar Dağıstan'da bayraklar yarıya indi, tüm toplu etkinlik ve eğlenceler de iptal edildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise saat 08.15 itibarıyla idari sınırlar içerisinde yürütülen terörle mücadele operasyonunun tamamlandığı ifade edildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün 18.00 sıralarında Mahaçkale ve Derbent kentlerinde kimliği belirsiz kişiler, bir sinagog ve bir kiliseye silahlı saldırı düzenlemiş, bölgedeki polis kontrol noktasında görevli polislerin müdahalesiyle çatışma çıkmıştı. Saldırganların yakalanması için açılan terör soruşturması kapsamında bölgede operasyon başlatılmıştı. - DAĞISTAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dağıstan'da Saldırılar: Can Kaybı 15'e Yükseldi - Son Dakika

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