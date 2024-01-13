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Dakka'da çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 300 ev küle döndü - Son Dakika
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Dakka'da çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 300 ev küle döndü

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki gecekondu mahallesi Mollabari'de çıkan yangında bir kadın ile çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yangın sonucunda 300 ev küle döndü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Dakka\'da çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 300 ev küle döndü
13.01.2024 - 15:52,
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Bangladeş'in başkenti Dakka'daki bir gecekondu mahallesinde çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 300 ev küle döndü.

Bangladeş'in başkenti Dakka'daki gecekondu mahallesi Mollabari'de gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilirken, itfaiye ve Sivil Savunma'dan yapılan açıklamaya göre yangın faciasında bir kadın ile çocuğu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Mahallede 300 evin küle döndüğü yangının nedeni henüz bilinmiyor. - DAKKA

Kaynak: İHA
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