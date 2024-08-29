Dalaman açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dalaman ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 25 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA
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