Dalaman'da sağanak sele döndü: Mahalleler su altında kaldı, bazı bölgelerde tahliye başladı - Son Dakika
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Dalaman'da sağanak sele döndü: Mahalleler su altında kaldı, bazı bölgelerde tahliye başladı

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Dalaman\'da sağanak sele döndü: Mahalleler su altında kaldı, bazı bölgelerde tahliye başladı
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Dalaman\'da sağanak sele döndü: Mahalleler su altında kaldı, bazı bölgelerde tahliye başladı
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Gece saatlerinden bu yana süren yağış, Muğla'nın Dalaman ilçesinde Tersakan Çayı'nın debisini aniden yükseltti. Taşkın nedeniyle çok sayıda mahalle ve tarım arazisi sular altında kalırken AFAD, itfaiye ve güvenlik güçleri dere kenarındaki evlerde mahsur kalanları botlarla tahliye ediyor. Güvenlik gerekçesiyle bazı mahallelere giriş kapatıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan yağışlar sele döndü. Tersakan Çayı'nın taşması sonucu ilçenin önemli kısmı sular altında kalırken, ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Bu arada bazı mahallelere girişler kapatılırken, bazı bölgelerde de tahliye çalışması başlatıldı.

TERSAKAN ÇAYI'NIN DEBİSİ ANİDEN YÜKSELDİ

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış yolları ve ilçenin önemli bir bölümünü adeta göle çevirdi. Yağışların devam ettiği Dalaman'da, ilçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın debisi aniden yükseldi. Bu arada yaşanan taşkın nedeniyle pek çok mahalle ve tarım alanı sular altında kaldı.

MAHSUR KALANLAR BOTLARLA KURTARILDI

Aniden bastıran yağışla birlikte dere kenarındaki evlerde yaşayanlar mahsur kaldı. Su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar botlarla AFAD, itfaiye ve güvenlik güçlerince kurtarılırken güvenlik gerekçesiyle ilçede bazı mahallelere girişler kapatıldı. Bazı bölgelerde ise tahliye çalışması başlatıldı.

Yağışların devam ettiği ilçede yaşanan taşkınla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeDalamanGüncelYaşamMuğlaTarımAFADSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Şükrü null Şükrü null:
    dere yatağında ev yok ama içi çer çöp dolu,temizlik diye birşey yok 0 0 Yanıtla
  • Efekan Demir Efekan Demir:
    Dere yatağına ev yapma sel alır, zirveye ev yapma yel alır. 0 0 Yanıtla
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