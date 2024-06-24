Damada boyalı işkence: kamerada Gelin almaya giden damadı pişman ettiler - Son Dakika
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Damada boyalı işkence: kamerada Gelin almaya giden damadı pişman ettiler

Bursa'da çeyiz alma geleneğinde damadı evleneceğine pişman eden arkadaşları, boya dolu kovalarla saldırdı. Kız tarafının hazırladığı boyalar, damadın başına dökülerek ona zarar verdi. Olay anı kameralara yansırken, bazı vatandaşlar ise olanlara anlam veremedi.

24.06.2024 21:54
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Damada boyalı işkence: kamerada Gelin almaya giden damadı pişman ettiler

BURSA - Bursa'da çeyiz alma geleneğinde damadı evleneceğine pişman eden arkadaşları boya dolu kovalarla saldırdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı. Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü. Ne olduğunu anlamayan damat arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3.Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damada boyalı işkence: kamerada Gelin almaya giden damadı pişman ettiler - Son Dakika

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