Kayseri'de damperli kamyon köprüye çarptı: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de damperli kamyon köprüye çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

16.06.2026 13:45
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Kayseri'de damperi açılan kamyonun köprüye çarpıp yan yatması sonucu sürücü A.D. (62) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de damperi açılan kamyonun köprüye çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada A.D.'nin (62) sürücüsü olduğu 38 LU 253 plakalı kamyon, damperinin açılması sonucu köprüye çarparak yan yattı. 

Kayseri'de damperli kamyon köprüye çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Kayseri'de damperli kamyon köprüye çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü A.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından A.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'de damperli kamyon köprüye çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de damperli kamyon köprüye çarptı: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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