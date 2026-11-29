Kocaeli'de demir yolunda dana kovalamacası: Ekipler uyuşturucu iğneyle yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartepe'de tren hattına çıkan bir dana, peşine düşen ekiplerden kaçıp istasyona kadar girdi. Raylar boyunca kilometrelerce süren kovalamaca, hayvanın uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilmesiyle sona erdi. Kimsenin zarar görmediği olayın ardından dana, sahibine teslim edildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tren raylarına giren dana, ekipleri peşine taktı. Raylar üzerinde kilometrelerce koşan dana, uzun uğraşlar sonucunda yakalandı.
RAYLARDAN İSTASYONA KAÇTI
Kartepe ilçesinde tren raylarına giren dana, ekipleri harekete geçirdi. Hayvanı demir yolundan çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, danayı yakalamakta güçlük çekti. Kendisini yakalamaya çalışan ekiplerden kaçan dana, raylar üzerinden tren istasyonuna girdi.
Buradan da kaçmaya devam eden dana, demir yolu boyunca kilometrelerce koşarak ekiplere zor anlar yaşattı.
UYUŞTURUCU İĞNEYLE YAKALANDI
Yakalamak için uyuşturucu iğneler kullanan ekipler, uzun süren kovalamacanın ardından hayvanı yakalayarak demir yolundan çıkardı. Kovalamaca sırasında kimse zarar görmezken, yakalanan hayvanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.
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