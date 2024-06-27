Danimarka Vergi Bakanlığı'nda Yangın Çıktı

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Danimarka Vergi Bakanlığı'na bağlı ofiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Vergi Bakanlığı'nda yangın çıktı. Kopenhag'ın merkezinde bulunan ofis binasından yoğun siyah dumanlar yükselirken yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Danimarka polisi bakanlığa bağlı ofis binasında çıkan yangın nedeniyle çevre binalarda bulunanların tahliye edildiğini duyurdu. Herhangi bir yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı açıklandı. - KOPENHAG