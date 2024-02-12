Danıştay'dan FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıya göreve iade kararı - Son Dakika
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Danıştay'dan FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıya göreve iade kararı

Danıştay 5. Dairesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 450 yargı mensubunun mesleğe dönmesine karar verdi. Kararın gerekçesi, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığı şeklinde açıklandı.

12.02.2024 15:14  Güncelleme: 17:13
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Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdi. Karar gerekçesinde yargı mensuplarına ait belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığına işaret edildi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI GÖREVDEN ALINDILAR

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensupları HSK tarafından görevden alınmıştı. İhraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

450 HAKİM VE SAVCI GÖREVE İADE EDİLDİ

Danıştay 5. Dairesi ise meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi. Karara gerekçe olarak ise belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

Danıştay\'dan FETÖ\'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıya göreve iade kararı
Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • Ozgur Ozgur: Bir hakimin ismi ve feto ismi yan yana konuşuluyorsa dahi o hakimler kimse risk edilip goreve alınmamali bence. Bence Böyle riskler alınmamalı. 2 4 Yanıtla

Hakimler Savcılar Kurulu, Danıştay, Yargı, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Danıştay'dan FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıya göreve iade kararı - Son Dakika


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