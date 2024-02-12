Danıştay\'dan FETÖ\'den ihraç edilen 450 hakim ve savcıya göreve iade kararı

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CHP\'nin kalesini emanet ettiği isim, işçileri böyle tehdit etti

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdi. Karar gerekçesinde yargı mensuplarına ait belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığına işaret edildi.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI GÖREVDEN ALINDILAR

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında FETÖ üyesi olduğu iddia edilen yargı mensupları HSK tarafından görevden alınmıştı. İhraç edilen yargı mensupları kararın iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

450 HAKİM VE SAVCI GÖREVE İADE EDİLDİ

Danıştay 5. Dairesi ise meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine karar verdi. Karara gerekçe olarak ise belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.