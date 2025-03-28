Danla Bilic\'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu

Çektiği makyaj videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin'den gördüğü şiddet ve tehditler nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Ünlü fenomenin, ayrılığın ardından Çetin tarafından fiziksel saldırıya uğradığı ve taciz edildiği iddia edilirken, mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

AYRILIK SONRASI HAYATI KÂBUSA DÖNDÜ

Ocak ayında sona eren ilişkilerinin ardından, iddialara göre Berk Çetin defalarca Danla Bilic'le iletişim kurmaya çalıştı. Telefonla ve ortak tanıdıkları aracılığıyla rahatsız eden Çetin, sınırlarını aşarak kurye kılığına girip Bilic'in kapısını zorladı, aracını takip etti ve şoförüne saldırdı. Bununla da yetinmeyen genç jokey, ünlü isme fiziksel şiddet uyguladı.

KABA KUVVET KULLANDI

Hürriyet'in haberine göre, uzaklaştırma kararına rağmen tehditlerini sürdüren Çetin'in, Atlı Spor Kulübü'nde Danla Bilic'e yumruk attığı iddia edildi. Olayın ardından Bilic, güvenlik güçlerine başvurarak şikâyette bulundu. Ancak genç Çetin, ünlü fenomenin Arnavutköy'de bulunan işyerine giderek bir kez daha kararları ihlal etti. Polis ekipleri olay yerine ulaşmadan Çetin'in kaçtığı öne sürüldü.

Danla Bilic'in, kamera kayıtlarını delil olarak savcılığa sunduğu ve daha ağır tedbirler talep ettiği öğrenildi