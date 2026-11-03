DAP Yapı tanığı, ruhsat için 2 milyon 950 bin TL'lik 5 çek verildiğini söyledi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında DAP Yapı firmasında genel koordinatör olan tanık Uğur Kemal Gökbulut, Nişantaşı Koru Projesinin ruhsat ve iskan işlemleri için istenen parayı duruşmada anlattı. Gökbulut, toplam tutarı 2 milyon 950 bin TL olan beş adet çek ile ilgili duruşmada, "Dönemin Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Engin Polat, ruhsat çalışmalarımızda bir hayır işi olduğunu söyledi. 5 adet çek Engin Polat beyin yönlendirdiği insanlara verdirtildi. Onu vererek de ruhsat aldık. Eğer vermeseydik ruhsat alamazdık" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının ikinci oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan mimar tanık Sefer Kocabaş, iddianamede yer alan Capacity AVM'nin sahiplerini otoparkın ruhsat işlemleri için rüşvet vermeye zorlanması ve müştekilerin kabul etmemesi üzerine alışveriş merkezine para cezası kesilmesi hakkında bildiklerini anlattı. Tanık Kocabaş, "Capacity AVM'nin avukatları belediyeyle bir problemleri olduğunu, teknik bazı konularda kendilerine danışmanlık yapıp yapamayacağımı sordular. Ben de yapabilirim dedim. Sonra konuyu bana ilettiler. Bir otopark mevzusu var. Ruhsat alamadıklarını ve belediye tarafından otoparkın işletilmesiyle ilgili bir taleplerinin olduğunu söylediler. Bu talep doğrultusunda dosyayı ben inceledim. 2004 yılında ruhsat almış, 2007 yılında iskan almış. Yani ruhsatlı ve iskanlı bir bina. 2017 öncesine ait olan bölümlerde yaptıkları değişikliklerle ilgili de yapı kayıt belgesi almışlar. Bu konuyla ilgili Avukat Serdar İplikçioğlu, Avukat Mehmet Hasım İplikçioğlu ve ben danışmanlık kapsamında Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz Bey'le üç defa görüştük. Görüşmeler sonrasında da bizim Süleyman Atik isimli bir şahısla görüşmemizi istediler. Maslak 42 denilen bir yerde onunla da buluştuk. İlk önce denildi ki biz bu otoparkı biz işleteceğiz. Capacity Alışveriş Merkezi Bakırköy halkından çok para kazandı. Bundan sonra otoparkı işleterek Bakırköy halkına da hizmet etsinler dediler. Bunu Avukat Serdar İplikçioğlu reddetti. Daha sonraki konuşmalarda da Mehmet İplikçioğlu gelen taleplerin tamamını reddetti. Sonrasında da zabıt tutulmuş, 172 milyon ya da 197 milyon ceza kesildiğini öğrendim" dedi.

Mahkeme başkanı: "Gönüllü olan bir hayır gibi durmuyor"

DAP Yapı firmasında genel koordinatör olan tanık Uğur Kemal Gökbulut ise Nişantaşı Koru Projesinin ruhsat ve iskan işlemleri için istenen parayı anlattı. Gökbulut, iddianamede yer alan ifadesinde Engin Polat'ın yönlendirmesi ile toplam tutarı 2 milyon 950 bin TL olan beş adet çekin verildiğini söylemişti. Tanık Gökbulut, duruşmada, "2020 yılı civarında projenin ruhsatı için Resul Emrah Şahan'ı ziyaret ettim. Emrah Başkan, Engin Polat Başkanı (Şişli Belediye Başkan Yardımcısı) görevlendirdi. Engin Polat Bey'le ruhsat çalışmalarımızı yaptık. Ruhsat çalışmalarımızda bir hayır işi olduğunu söyledi. Ben Ziya Bey'e (DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz) ilettim efendim. Ziya Bey de hayır işi olarak gördü ve 5 adet çeki Engin Polat Bey'in yönlendirdiği insanlara verdirtildi. Biz o insanların hiçbirini görmedik, tanımıyoruz. Bir hayır projesi için, bir proje için istediğini söylediler. Onu vererek de ruhsat aldık yani. Eğer vermeseydik ruhsat alamazdık" beyanında bulundu. Mahkeme başkanının "Gönüllü olan bir hayır gibi durmuyor" ifadesine ise Gökbulut, "Evet" şeklinde yanıt verdi.