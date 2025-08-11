Dardanos'taki Yangında 84 Kişi Tahliye Edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi." - ANKARA