Darende\'de Bahçelik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Malatya'nın Darende ilçesinde bahçelik bir alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Darende ilçesi Sayfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir bahçelik alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA