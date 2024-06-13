Darende'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Darende'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Malatya-Kayseri Karayolu üzerinde Darende ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde önlem ve inceleme çalışmalarına başladı.

13.06.2024 16:15
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Malatya- Kayseri Karayolu üzeri Darende ilçesinde bir otomobilin çelik bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Malatya-Kayseri D300 Karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesinin Asağıulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ş.T. yönetimindeki 16 JGY 76 alakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan yolcular T.T. ve Z.D. isimli şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla Darende Somuncu Baba Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri de kaza yerinde araçta yakıt kaçağına karşı önlem alırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Darende'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darende'de Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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