Darıca\'da Tek Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangını bir vatandaş hortumla söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken ev küle döndü.

Yangın, Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Şelale Sokak'ta bulunan tek katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple evde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu süre zarfında da bir vatandaş hortumla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ev kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ