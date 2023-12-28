 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Darp edilen kadın araçtan yola atıldı: KADES ihbarına giden polisler kadını yol kenarında buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Darp edilen kadın araçtan yola atıldı: KADES ihbarına giden polisler kadını yol kenarında buldu

Denizli'de KADES ihbarında bulunan kadının konumuna giden polis ekipleri, kadını yolda darp edilmiş halde buldu. Olay, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadını darp eden şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Darp edilen kadın araçtan yola atıldı: KADES ihbarına giden polisler kadını yol kenarında buldu
28.12.2023 - 20:30,
Abone Ol

Darp edilen kadın araçtan yola atıldı: KADES ihbarına giden polisler kadını yol kenarında buldu

DENİZLİ - Denizli'de KADES ihbarında bulunan kadının konumuna giden polis ekipleri, kadını yolda darp edilmiş halde buldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö, Kadın Destek Uygulaması ihbarından bulundu. İhbar üzerine A.Ö.'nün bulunduğu konuma çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kadın, yol kenarında darp edilmiş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadını darp eden şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Denizli, KADES, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Darp edilen kadın araçtan yola atıldı: KADES ihbarına giden polisler kadını yol kenarında buldu - Son Dakika


20:02
Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36
Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00
TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49
Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41
Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı

Son Dakika
20:02 Pakistan'da yılbaşı kutlamaları yasaklandı
19:36 Kayseri'de 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu
19:00 TFF, Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçı öncesi taraftarlara uyarı: Hurma demeyin
17:49 Gazzeli babanın 2 yaşındaki oğluna vedası: Sana bisküvi getirdim
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:41 Putin yanlısı Rus siyasetçi Vladimir Egorov, pencereden düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybetti
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 21:42:14. #1.11#
SON DAKİKA: Darp edilen kadın araçtan yola atıldı: KADES ihbarına giden polisler kadını yol kenarında buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement