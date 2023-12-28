Darp edilen kadın araçtan yola atıldı: KADES ihbarına giden polisler kadını yol kenarında buldu

DENİZLİ - Denizli'de KADES ihbarında bulunan kadının konumuna giden polis ekipleri, kadını yolda darp edilmiş halde buldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.Ö, Kadın Destek Uygulaması ihbarından bulundu. İhbar üzerine A.Ö.'nün bulunduğu konuma çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kadın, yol kenarında darp edilmiş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Talihsiz kadını darp eden şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı