Darp Olayında Gözaltı Kararı

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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn'i darp eden ve kulübün eski Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu olan şahıs hakkında 'yağma' suçundan gözaltı kararı verildi.

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, kulübün eski reklam ve sponsorluk sorumlusu olan C.Ş. tarafından darp edildi. Cep telefonu ile kaydedilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. C.Ş. hakkında 'yağma' suçundan gözaltı kararı verildi. - SAKARYA