Datça'da Cinsel Taciz Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
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Datça'da Cinsel Taciz Şüphelisi Tutuklandı

Datça\'da Cinsel Taciz Şüphelisi Tutuklandı
15.06.2026 19:35
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Muğla'nın Datça ilçesinde cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan A.C.A. gözaltına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde cinsel taciz olayı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Hızırşah Mahallesi'nde 11 Haziran 2026 tarihinde yaşandığı iddia edilen cinsel taciz olayının yetkililere bildirilmesinin ardından Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı. Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede detaylı araştırma gerçekleştirdi. Bölgedeki delillerin değerlendirilmesi, tanık beyanlarının alınması ve yürütülen saha çalışmaları sonucunda şüphelinin A.C.A. (20) olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, işlemlerinin yapılması amacıyla karakola götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan A.C.A sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Datça, Muğla, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da Cinsel Taciz Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika

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