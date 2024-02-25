Datça'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Datça'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Yaşamını Yitirdi

Datça\'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Yaşamını Yitirdi

Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni Necip Batır, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Batır, öğle saatlerinde rahatsızlanarak Datça Devlet Hastanesine gitti ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

25.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
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Datça Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Teknik Lisesi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni 2 çocuk babası 45 yaşındaki Necip Batır geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi.

Datça Turizm Meslek Lisesi yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni Batır öğle saatlerinde rahatsızlanınca Datça Devlet Hastanesine gitti. Hastane acil servis kapısına geldiğinde yere düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Datça'da Kalp Krizi Geçiren Öğretmen Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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