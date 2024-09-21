Datça\'da Yunanistan\'dan Kurtarılan 31 Göçmen

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can salları içinde Türk karasularına geri itilen içinde çocuklarında bulunduğu toplam 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 27 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA