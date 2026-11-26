Muğla'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti mevkiinde yürüyüş yaparken sağ ayak bileği kırılan kadın, AFAD koordinasyonunda jandarma ve MAG-AME ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, Datça ilçesi Yazı Mahallesi'nde bulunan Knidos Antik Kenti mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede yürüyüş yapan M.Ç. (58), geçirdiği kaza sonucu sağ ayak bileğini kırdı ve mahsur kaldı. İhbarın ardından Yaka Jandarma Karakol Komutanlığı ile MAG-AME Acil Müdahale Datça Temsilciliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralanması nedeniyle bulunduğu yerden ayrılamayan M.Ç. için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla M.Ç., mahsur kaldığı bölgeden güvenli biçimde tahliye edildi. Kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi; ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.