DAYTAM Müdürlüğü görev değişimi gerçekleşti

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Atatürk Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), önemli bir devir teslim törenine ev sahipliği yaptı.

DAYTAM Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Hamdullah Kılıç, görevi Doç. Dr. Bilal Nişancı'ya devretti. Tören, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Hamdullah Kılıç, DAYTAM'da bugüne kadar yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu görevi layıkıyla yerine getiren bir ekiple çalışmış olmanın mutluluğunu paylaştı. Prof. Dr. Kılıç, merkezin bölgesel ve ulusal ölçekte sağladığı katkıların önemine vurgu yaparak, görevi devralan Doç. Dr. Bilal Nişancı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Görevi devralan Doç. Dr. Bilal Nişancı ise, DAYTAM'ın vizyonunu ileriye taşımak için tüm ekiple birlikte özverili bir şekilde çalışacağını belirtti. Merkezin sahip olduğu teknik donanım ve bilimsel altyapı sayesinde, ileri teknolojiler ve uygulamalı araştırmalar konusunda daha fazla projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Doç. Dr. Nişancı, DAYTAM'ın ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığını artırmak için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "DAYTAM, Üniversitenin Bölgesel ve Ulusal Ölçekteki Prestijini Artıran Bir Merkezdir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Hamdullah Kılıç'a bugüne kadar yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür etti. DAYTAM'ın, üniversitenin bilimsel ve teknolojik araştırmalara verdiği önemin en somut örneklerinden biri olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu: "DAYTAM, üniversitemizin bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini üst seviyelere taşıyan, üniversitenin bölgesel ve ulusal ölçekteki prestijini artıran bir merkezdir. İleri teknoloji ve yenilikçi araştırmaların yürütüldüğü bir platform sunarak hem akademik çalışmaların kalitesini yükseltmekte hem de üniversitenin sanayi iş birliklerini güçlendirmektedir. Bu merkez, üniversitenin araştırma ve geliştirme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynarken, bölgeye de önemli katkılar sağlamaktadır. DAYTAM'ın, sadece üniversitemiz için değil, tüm bölge ve ülke için kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bu bayrak yarışında Prof. Dr. Kılıç'tan görevi devralan Doç. Dr. Bilal Nişancı'nın da bu sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır" dedi.

Devir teslim töreni, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM