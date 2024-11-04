DEAŞ'a Operasyon: 23 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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DEAŞ'a Operasyon: 23 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli tutuklandı. Soruşturma detayları açıklandı.

04.11.2024 13:47
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DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 23 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 23 şüphelinin tutuklandığı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, yardım adı altında para toplanıp örgüte aktarıldığı, daha çok yabancı uyrukluların gittiği gece kulüplerine saldırmak gibi konuşmalar gerçekleştirildiği tespit edilirken, grup halinde tutuklandıklarında yapacakları ise örgütün deşifre olan tüzüğünde anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün yapılanmalarından olan AHİDDER'de Mustafa Kahveci adlı kişinin ders ve sohbet etkinlikleri düzenlediği tespit edildi.

Yardım adı altında para toplayıp örgüte aktardıkları belirtildi

Örgütün liderliğini yaptığı ve 'Mustafa Yakupoğlu' kod adını kullandığı belirlenen şüphelinin taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmaları yaptığı; yardım adı altında para toplayarak Suriye'de PKK/ YPG terör örgütü kontrolündeki kamplara gönderdiği öğrenildi. Toplanan paraların örgüt bünyesinde faaliyet gösteren şahısların çocuklarına yönelik kullanıldığı da belirlenirken, bu eylemlere katılarak örgütle organik bağ kuran şüpheliler tespit edildi.

23 şüpheli tutuklandı

Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 37 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 34 şüpheliden 23'ü Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheliye ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Daha çok yabancı uyrukluların gittiği gece kulüplerine saldırmak" gibi konuşmaları ortaya çıktı

Öte yandan soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında yapılan adreslerdeki aramalarda şüphelilere ait olan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, DEAŞ silahlı terör örgütünün yapılanmasına benzer nitelikte tüzüğe, yapılanma bilgilerinin bulunduğu dokümanlar tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin yazışmalarında daha çok yabancı uyrukluların gittiği gece kulüplerine saldırmak gibi konuşmaların olduğu belirlendi.

5 yıl süre ev ders gruplarına katılımın zorunlu olduğu belirtildi

Örgütün deşifre olan tüzüğünde ise yapılanma bilgileri yer aldı. Tüzüğe göre, örgüt üyelerinin 5 evreden oluşan ve takriben 5 yıl sürmesi öngörülen ev ders gruplarına katılmanın zorunda olduğu, program dahilinde olmayan ders gruplarına katılmak veya ders grubu kurmanın yasak olduğu, kadınların çalışması içinde kısmi olarak görev alabildikleri ancak hiçbir alanda kadınlara tam yetki verilmediği kaydedildi. Grup halinde tutuklandıklarında yapacakları anlatıldı, 'pişman' olanın geri dönebildiği belirtildi.

Örgüt tüzüğünde ayrıca, üyelerin grup halinde tutuklandıklarında başlarında sorumlu biri varsa ona itaat ettikleri, sorumlu bir kimse yoksa içlerinden uygun bir kişiyi 'cezaevi emiri' olarak seçtikleri, cezaevi emirinin ise içerde yaşanan gelişmeleri örgüte rapor ettiği belirtildi. Öte yandan örgütten ayrılanların geri dönmek istediklerinde ancak 'pişman olmak' kaydıyla dönebileceği, örgüte ait iddianamelerin örgütün mahremi olduğu, bu sebeple iddianamelerin cezaevi emirinden izinsiz dosyada bulunmayanlarla paylaşılmadığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEAŞ'a Operasyon: 23 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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